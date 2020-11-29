Полицейские пострадали в ходе беспорядков из-за карантина в Бельгии Израильский посол раскритиковал призывы отказаться от «Спутника V» 29 ноября 2020, 15:27 Текст: Абдулла Шакиров

Призывы некоторых стран отказаться от приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются ошибкой, заявил посол Израиля в России Алекс Бен-Цви. «Я считаю, что это ошибка. Это глупо», – цитирует посла РИА «Новости». Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о сильном лобби в Европе против вакцин не из стран Евросоюза. Сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Германии. Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%.

