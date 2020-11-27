Советник президента Чехии прибыл в Москву

Советник чешского президента Милоша Земана Мартин Нейедлы прибыл в Москву для обсуждения встречи глав России и Чехии, сообщил источник в канцелярии чешского президента.

«Подобная встреча была намечена на май 2020 года в Москве, но была отменена в связи с пандемией коронавируса», – сообщил источник РИА «Новости».

В июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва сожалеет о «раздражителях» в отношениях с Прагой, по-прежнему заинтересована в налаживании партнерских отношений, однако не может не замечать недружественные проявления.