Опрос: За непарламентские партии на выборах в Думу готовы проголосовать 16% россиян

Проголосовать за представителей непарламентских партий на предстоящих выборах в Госдуму в 2021 году готовы 16% граждан России, такие результаты опроса озвучил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

«Я хотел бы представить данные опроса, который мы проводили по проблематике деятельности непарламентских партий. Основные цифры: сколько сегодня респондентов готовы проголосовать за непарламентские партии при расширенном списке. И так у нас получилось, что порядка 16% заявили о том, что они готовы проголосовать за те партии, которые сегодня не представлены в Госдуме», – передает его слова ТАСС.

Мамонов уточнил, что половина из этой группы опрошенных выразила готовность проголосовать за две партии – «Яблоко» (4% опрошенных) и Партия пенсионеров (4%). «На третьем месте партия «Зеленые», показатели всех остальных партий можно охарактеризовать как весьма и весьма номинальные, они набрали менее 1%», – отметил он.

По словам руководителя практики политического анализа ВЦИОМ, «сейчас нет оснований говорить о каком-то жестком неприятии непарламентских партий». «Когда мы задали вопрос о том, за какие из этих партий вы не проголосуете ни при каких условиях, то большинство набрало от 15 до 23%. Лишь только одна партия, это партия «Яблоко», набрала 40%. То есть 40% россиян заявили, что они не готовы проголосовать за эту партию ни при каких условиях», – сказал Мамонов.

Он добавил, что «каждый четвертый опрошенный из тех, кто заявил о готовности голосовать за непарламентские партии, сообщил о том, что ему близка идея партии, доверяет партии, нравится ее политика или программа». «Когда по каждой партии мы спросили, допускаете ли вы проголосовать за них, то получилось, что 71% заявил о том, что допускает проголосовать для себя хотя бы за одну из непарламентских партий. Конечно, это вопрос с весьма размытыми границами, но мы можем говорить о том, что есть потенциальный интерес и потенциальный запрос к таким партиям», – заключил специалист.

Опрос ВЦИОМ проводился 21 ноября методом телефонного интервью среди 1600 респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.

В ходе круглого стола ведущий социолог Института развития интернета Илья Ухов в свою очередь озвучил данные опросов интернет-аудитории, проведенных в ноябре. «Например, по данным опросов, «Родина» имеет в среде интернет-аудитории рейтинг порядка 3,8%, партия «За Правду» – 4,9%, а за Российскую партию пенсионеров за справедливость готовы отдать свои голоса порядка 9,1%. Отмечу, что это ответы на вопрос о том, за кого бы респонденты были готовы проголосовать, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье», – сказал Ухов.

Он пояснил, что поддержка малых партий «идет за счет сторонников несистемной оппозиции». «Уже порядка 12% из них готовы голосовать за малые партии, а из числа неопределившихся респондентов цифра еще выше - порядка 15%», – отметил эксперт.