Стало известно, где похоронят Марадону

Футболиста Диего Марадону похоронят в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса, сообщил пресс-секретарь футболиста Себастьян Санчи агентству France-Presse.

Отмечается, что на кладбище Jardin de Paz также похоронены родители футболиста, передает РИА «Новости».

Между тем бывший врач футболиста Альфред Кахе отметил, что Марадона должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой. «Для примера: когда мы отвезли его на Кубу, все были против, но все прошло хорошо. Рядом с Марадоной должен был постоянно находиться врач. В ситуации, в которой он оказался, было два важных аспекта: во-первых, операция была логичной или нелогичной; во-вторых, сердечно-сосудистое обследование не было проведено полностью. Диего не лечили должным образом», – цитирует Кахе Clarin со ссылкой на Telefé Noticias.

Врач также рассказал об эмоциональном состоянии Марадоны. «Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Близкая к Диего женщина рассказала мне, что он говорил ей, что глубоко обеспокоен, подавлен и что он уже сделал все в своей жизни. Это выражение про «сделал все в своей жизни» мне не понравилось», – заявил Кахе.

Напомним, Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В составе сборной Аргентины в 1986 году он стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену.