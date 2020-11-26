Путин поручил продлить программу развития фарминдустрии до 2030 года

Президент Владимир Путин заявил о необходимости продлить программу развития фармацевтической индустрии до 2030 года, и пообещал, что этот вопрос обсудят с фармацевтическим сообществом.

«Вы правы, безусловно, нам нужно продлевать программу развития фарминдустрии», – заявил Путин в ответ на соответствующее предложение одного из участников видеоконференции, посвященной открытию нового фармацевтического цеха на предприятии «БратскХимСинтез» в Иркутской области.

Обратившись к главе Минпромторга Денису Мантурову, президент попросил уточнить сроки начала реализации этой программы. Тот напомнил, что она была запущена с 2010 года. «Конечно, нам теперь нужно продумать, как и что мы будем делать до 2030-го. Это точно надо сделать, предложение хорошее. Так что подумаем обязательно, причем и вместе с вами, вместе с вашими коллегами, которые занимаются фарминдустрией в России», – заверил Путин, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент заявил, что «необходимо и дальше создавать комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы бизнеса и инвесторов в этой сфере, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными партнерами». «Создавать площадки для работы наших ученых, образовательных центров. Все это – большой, очень важный, жизненно важный для страны комплекс», – сказал Путин.

В четверг президент Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех крупнотоннажного производства фармсубстанций «БратскХимСинтез», где будут производить в том числе вакцины от коронавируса.