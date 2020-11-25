Нурмагомедов объяснил важность Марадоны для миллионов людей

Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил значение и важность Диего Марадоны для миллионов людей.

«Один из величайших спортсменов всех времен... Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол», – написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил гениальность Марадоны, а игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал Марадону «бесподобным волшебником».

Напомним, в среду в возрасте 60 лет умер Диего Марадона. В составе сборной Аргентины в 1986 году Марадона стал чемпионом мира, в 1990-м году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи». По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.

В ноябре легендарный футболист перенес операцию на мозге в связи с кровоизлиянием, но две недели назад его выписали из больницы. В среду у него случился сердечный приступ. На момент смерти он находился в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.