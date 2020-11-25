ЕС выделил Грузии 100 млн евро

Евросоюз выделил Грузии 100 млн евро для борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, сообщило представительство ЕС в Тбилиси.

«Евросоюз выделил помощь Грузии в размере 100 миллионов евро для того, чтобы справиться с пандемией COVID-19. Данная поддержка поможет обеспечению макрофинансовой стабильности, чтобы правительство могло помочь гражданам и компаниям справиться с кризисом, вызванным пандемией», – передает РИА «Новости».

Отмечается, что программа макрофинансовой помощи ЕС направлена на восстановление стабильного финансового положения Грузии. Около 95 млн евро являются льготными кредитами, оставшиеся 5 млн евро – грант.

В Минэкономики Грузии ранее заявили, что кризис на фоне пандемии привел к росту дефицита бюджета почти до 8%, потери туризма составили приблизительно 70%, а внешнеторговый оборот с января по июль снизился на 17,6%.

Напомним, правительство Грузии с 9 ноября ввели ограничения на передвижение в Тбилиси и еще восьми городах из-за пандемии коронавируса.