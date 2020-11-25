В Польше подтвердили наличие записи разговора Качиньских перед крушением Ту-154

Участник расследования авиакатастрофы польского Ту-154 подтвердил существование стенограммы телефонного разговора польского президента Леха Качиньского с братом перед крушением самолета в Смоленске.

«Действительно, у нас в материалах дела была запись разговора Леха Качиньского и Ярослава Качиньского. Они говорили по спутниковой связи», – сказал РИА «Новости» участник расследования, уточнив, что разговор состоялся «незадолго до того, как самолет разбился при посадке в Смоленске».

Он отказался обсуждать содержание разговора, опасаясь за свою судьбу. «Вы же знаете, что (лидер правящей партии «Право и справедливость») Ярослав Качиньский фактически руководит Польшей, и это больная для него тема», – добавил участник расследования.

Ранее Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом перед авиакатастрофой. Национальная прокуратура Польши заявила, что в материалах дела нет записи разговора братьев Леха и Ярослава Качиньских перед крушением 10 апреля 2010 года. В свою очередь польский судья Войчех Лончевский, который возобновлял расследование по делу авиакатастрофы, заявлял, что если бы содержание разговора президента с братом стало известно общественности, то она «совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года». Лончевский сообщал, что стенограмма стала ему известна «из совершенно секретных материалов» и позволяет «сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский», который сейчас является зампредом совета министров Польши.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.