На Украине создали онлайн-ресторан с «блюдами» времен «голодомора»

Студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан «Несчитанные с 1932», меню которого состоит из «блюд» времен «голодомора».

Заказать блюда нельзя. Цель проекта, по словам авторов, почтить память «жертв голодомора» и показать, чем были вынуждены питаться люди в то время.

В меню: затируха из коры деревьев, паляницы из лебеды, хлебцы из соломы, их цена – «возможность жить украинцам, которым посчастливилось выдержать голодную зиму», «жизни тысячи людей, которым чудом удалось приберечь горстку зерна», «миллионы спасенных украинцев, которые выжили благодаря суррогатам: сушеной соломе, гнилым арбузам, картофельной шелухе».

«Проект реализовали в Израиле, Бельгии и на Украине», – уточняют авторы проекта. Своей целью они считают официальное признание «голодомора» другими странами «геноцидом украинской нации».

На сайте также размещена петиция, авторы которой призывают ввести слово «голодомор» в словари английского языка: «По состоянию на 2020 год большинство стран не признали голодомор геноцидом украинцев. Само слово «голодомор» остается неизвестным, ведь его не существует в словарях».

Ранее Украина отказалась признавать геноцид армян, напомнив, что Ереван официально не признал «голодомор» геноцидом.

В Москве подчеркивали, что сильнейший голод, разразившийся в 30-е годы, затронул многие народы, проживавшие на территории СССР, и попытки представить эти события, как геноцид украинского народа, не имеют ничего общего с историческими фактами.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинцев начали учить «голодомору» с детства, а также разбиралась, как миф о «голодоморе» превратился в праздник ненависти к русским.