Водителя въехавшего в ворота офиса Меркель автомобиля задержали

Водитель автомобиля, врезавшегося в забор ведомства федерального канцлера, задержан, сообщает полиция Берлина.

«В настоящее время находимся с коллегами из федеральной полиции на задании у ведомства федерального канцлера. Перед воротами здания стоит авто – мы проверяем, направил ли водитель автомобиль на них. Он задержан полицией», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Ранее в среду сообщалось, что автомобиль въехал в ворота офиса канцлера ФРГ. Сегодня там должны пройти совещания Ангелы Меркель с главами регионов, часть из них будет присутствовать на месте, часть примет участие по видеосвязи. На автомобиле были надписи с направленными против политики по коронарусу и антиглобалистскими лозунгами.