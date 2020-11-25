В ЛНР ответили на «троллинг» представителя Киева в контактной группе по Донбассу

«Слова представителя Украины Арестовича – это некий троллинг. Потому в ответ мы предложили Киеву признать США стороной конфликта в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал желание Киева получить от Москвы «признание участия» в конфликте в Донбассе.

«Само предложение фантасмагорическое. Это манипуляция чистой воды и яркий образец того, что Украине мир не нужен. Сторона, стремящаяся к миру, готова обсуждать любое конструктивное решение, направленное на урегулирование конфликта. Но Украина преследует другую цель», – считает советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Правительству Украины выгодно продолжать войну, просить поддержки, собирать на это деньги, пользоваться покровительством или кураторством со стороны ряда западных стран, в том числе Великобритании и США», – отметил собеседник.

«Вчера на заседании политической рабочей группы обсуждался вопрос, связанный с дорожной картой урегулирования конфликта, предлагаемой Киевом. Мы привели статистику – 78% предложений украинской стороны противоречат Минским соглашениям. Обсуждать их абсурдно», – сказал Мирошник.

«Кроме того, Украине еще на минувшем заседании было предложено доработать свой проект и вернуть его в рамки Минских соглашений. Тогда появится смысл его обсуждать и рассматривать. Сейчас же это откровенно провокационный вариант», – добавил представитель ЛНР.

«Потому слова представителя Киева Алексея Арестовича – это некий троллинг, который направлен на то, чтобы угождать радикалам и националистам Украины. Мы, в свою очередь, также предложили Украине признать США стороной конфликта в Донбассе», – резюмировал Мирошник.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Киев согласен работать над планом, предложенным ДНР и ЛНР, если Москва признает этот план «российским».

По словам Арестовича, Киев хочет, чтобы представители Москвы взяли «ответственность за план» ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта. Украинская сторона попросила «письменно подтвердить», что «это российский план».

В таком случае Киев согласен «взять этот план» и сказать ОБСЕ, что готов «одновременно работать» над ним и украинским планом с целью «наработать определенный компромиссный или компиляционный документ под эгидой ОБСЕ». Арестович заявил, что поддержка Москвой плана по Донбассу будет означать, что Россия признает себя стороной конфликта.

Напомним, Украина, а также ее союзники, утверждают, что в Донбассе украинским войскам противостоит якобы не местное ополчение и добровольцы, а российские войска. Россия в ответ не раз подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

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