Макрон назвал дату возможной отмены карантина во Франции

Во Франции с 28 ноября ослабят карантинные ограничения, а 15 декабря могут отменить режим карантина, сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

По его словам, «удалось замедлить распространение вируса во Франции» – «в последнюю неделю в среднем отмечается около 20 тыс. случаев инфицирования, в то время как до этого было зафиксировано 60 тыс. случаев заражения в день». С 28 ноября «прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км и в течение трех часов», разрешат «внеклассную активность школьников на свежем воздухе» и «работу магазинов до 21.00», передает ТАСС.

С 15 декабря «карантин может быть отменен» в «зависимости от развития ситуации и эпидемиологических показателей». Однако в этом случае введут «комендантский час с 21.00 до 07.00», сделав исключение для Рождества и Нового года (24 и 31 декабря). Карантин отменят, если число выявляемых за день случаев коронавируса опустится «ниже 5 тысяч», а в реанимации останется «не более 2–3 тыс. человек».

При этом крупные собрания и скопления людей останутся по-прежнему запрещенными, как и праздничные мероприятия. Останутся закрытыми парки, аттракционы, бары, рестораны. Однако «в районе 20 января» возможно «снятие новых ограничений» – спортивные залы и рестораны смогут возобновить работу, будет отменен комендантский час, занятия в лицеях смогут возобновиться в очной форме.

Макрон заявил, что жители Франции смогут пройти вакцинацию от коронавируса в добровольном порядке, она не будет обязательной для всех. Вакцинация может начаться уже в декабре, она «должна проходить в ясном и прозрачном ключе».

Президент Франции заявил: «Пик второй волны эпидемии пройден». Он подчеркнул, что необходимо продолжать усилия по борьбе с коронавирусом. Макрон заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать третей волны эпидемии. Французский лидер уточнил, что санитарная ситуация будет оцениваться каждые две недели, передает РИА «Новости».