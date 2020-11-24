В Турции заявили о преодолении кризиса после инцидента со сбитым Су-24

Отношения России и Турции успешно выдержали испытания на прочность после произошедшего в 2015 году инцидента со сбитым Су-24, заявил глава исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) профессор Мехмет Сейфеттин Эрол.

Эрол заявил, что «кризис 24 ноября 2015 года является важной вехой в турецко-российских отношениях», так как он «продемонстрировал хрупкость стратегического сотрудничества двух стран, а также показал необходимость перехода его на более прочную межгосударственную основу». По словам эксперта, «астанинский процесс по сирийскому урегулированию стал частью этого нового формата», передает РИА «Новости».

Так, после инцидента со сбитым Су-24 оба государства прекрасно понимали, что конфликт между ними противоречит их интересам и идет на пользу третьих странам, из-за чего Россия и Турция «могли оказаться в рядах проигравших в новой большой игре».

«Важно, что Анкара и Москва в июне 2016 года продемонстрировали решимость восстановить стратегическое сотрудничество в направлении строительства многополярного мира. Оно прошло успешное испытание на Ближнем Востоке, в Ливии, Восточном Средиземноморье и, наконец, на Кавказе», - сказал Эрол.

Он подчеркнул, что после кризиса ноября 2015 года стороны стали более устойчивыми и осторожными в отношении новых провокаций, в частности, убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова в декабре 2016 года.

«Гарантия того, что такой кризис не повторится, в первую очередь зависит от того, как стороны будут сохранять единство интересов, понимание и доверие между собой», – указал эксперт.

Напомним, отношения России и Турции испортились после уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически заморожены.

В июне 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган в послании президенту России Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. После телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.