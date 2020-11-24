Путин заявил о готовности России сотрудничать с Литвой

Президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств подтвердил готовность России сотрудничать с Литвой на принципах добрососедства.

«Как представляется, могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой. Тем более, что мы, как известно, соседи, близкие соседи. Мы готовы к сотрудничеству на принципах добрососедства и уважения друг к другу. И хотел бы я видеть такой же подход и со стороны наших литовских коллег», – передает слова президента РИА «Новости».

Ранее бывший мэр литовского Каунаса Витаутас Шустаускас раскритиковал политику Вильнюса в отношении России, заявил, что власти продолжают действовать в ущерб республике и призвал Литву «перестать лаять» на Россию.