Гендиректор украинского КБ «Южное» умер от коронавируса

Генеральный директор конструкторского бюро «Южное» (Днепр) Александр Дегтярев умер от COVID-19, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Еще одна потеря. Еще одна боль. Сегодня зловещий ковид забрал еще одного украинца – Александра Дегтярева, генерального директора КБ «Южное». Он был из тех, чья жизнь сохраняла для нас большую мечту. Об Украине, которая может. Которая хочет и будет среди первых... Искренние соболезнования семье, близким и Украине», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В офисе президента Украины подчеркнули, что Дегтярев был одним из самых опытных специалистов аэрокосмической отрасли и заверили, что «Украина обязательно восстановит весь свой потенциал в этой области».

Напомним, в декабре 2019 года украинское КБ «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.