В Кремле объяснили, почему Путин не поздравляет Байдена

Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, начала процедуры передачи власти Джо Байдену для официального поздравления с победой на выборах не достаточно.

«Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов. Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала», – сказал Песков, отвечая на вопрос, не планирует ли президент России поздравить Байдена с победой на выборах с учетом заявлений федеральных служб США о готовности начать процесс передачи власти.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем.