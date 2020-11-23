В московском СИЗО предотвратили попытку нападения на сотрудников

Сотрудники СИЗО-1 Москвы («Матросская Тишина») предотвратили попытку нападения на них заключенных под стражу при проведении планового обыска в камере, сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

«21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения», – отметил представитель ФСИН. По его словам, подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники изолятора были осмотрены медиками, никто из них в медицинской помощи не нуждается, передает ТАСС.

По данному факту проводится проверка, ее материалы будут переданы в следственные органы.

В августе сообщалось, что в камере СИЗО-1 Москвы («Матросская тишина») обнаружили тело 27-летнего арестанта без признаков жизни, по предварительным данным, он совершил самоубийство.