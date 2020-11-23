Эксперт: Российский интернет-суверенитет нуждается в новых инструментах защиты

«Американские ИТ-платформы настолько усилились, что позволяют себе влиять на информационную картину всего мира, менять политический расклад сил внутри отдельных стран. Примером тому стали прошедшие выборы в США», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Артем Кирьянов, комментируя внесенный в Госдуму законопроект о борьбе с онлайн-цензурой.

«На фоне усиления возможностей зарубежных ИТ-платформ, наш интернет-суверенитет требует совершенно иного уровня защиты, чем тот, что есть сегодня. Возможности российских регуляторов, – в первую очередь, Роскомнадзора, – до сих пор были недостаточными, чтобы заставить интернет-гигантов соблюдать условия игры», – подчеркнул член Общественной палаты Артем Кирьянов.

«Законопроект, который в минувший четверг внесли в парламент, стал результатом коллективной работы экспертного сообщества, общественности и законодателей. Его цель – защита 29-й статьи Конституции, которая гарантирует свободу слова. Ущемление прав и свобод российских граждан в Сети больше не может продолжаться. Теперь главный вопрос: каким образом можно добиться от иностранных интернет-платформ выполнения наших законов», – сказал эксперт.

До сих пор основными инструментами воздействия Роскомнадзора на иностранные интернет-платформы остаются либо полная блокировка, либо штрафы, размер которых кажется смешным на фоне многомиллиардных оборотов ИТ-компаний, напомнил Кирьянов. «Теперь государству необходим более широкий набор инструментов, который позволит Роскомнадзору применить и «мягкую силу». К примеру, это замедление трафика или иные методы воздействия, связанный с доходами, которые эти IT-компании получают в России. Такие меры покажут компаниям, что их финансовые интересы в России под угрозой», – отметил он.

«Надеюсь, законопроект будет принят, хотя не исключено, что нас ждет интересное второе чтение, в ходе которого в документ могут быть внесены важные поправки. В любом случае, когда закон вступит в силу, он станет одной из основ в защите прав и законных интересов граждан России в Интернете. IT–гиганты перестанут диктовать нам свою волю исходя из своих коммерческих или политических интересов. Они осознают необходимость соблюдать российское законодательство», – заключил Кирьянов.

На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий санкции против иностранных социальных сетей и IT-ресурсов, допускающих «случаи дискриминации россиян». Согласно проекту, Генеральный прокурор по согласованию с МИД России сможет присвоить иностранному интернет-порталу новый статус – «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Такая мера будет применяться в случае, если «ресурс ограничивает распространение общественно значимой информации на территории РФ по признакам национальности, языка (русского или любого языка народов России), происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан».

В качестве санкций для нарушителей предусмотрены блокировка ресурса, либо замедление его работы, либо штрафы в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Как пример ресурсов, которые могут попасть под вводимые санкции, соавторы документа упоминают Twitter, Facebook и YouTube. На работу именно этих соцсетей российские журналисты, по словам разработчиков законопроекта, жалуются начиная с апреля. При этом, как только иностранный портал перестанет ограничивать доступ своих пользователей к контенту российских СМИ, санкции против него будут сняты.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что принятие данного законопроекта не должно привести к блокировке видеохостинга YouTube в России, сообщает ТАСС.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров пожаловалась в Роскомнадзор на цензуру в Twitter.

Другие IT-гиганты также не раз за последнее время блокировали доступ к российским медиа-материалам. Так, YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста Александра Рогаткина «Беслан». Позднее YouTube запретил премьерный показ фильма-расследования издания «Украина.ру», посвященного гибели в 2014 году лайнера MH17. Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму об MH17. YouTube отреагировал на обращение, вернув доступ к материалам. Быстрая реакция в ответ на требование российского ведомства стала беспрецедентной.