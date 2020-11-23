Россия сократила квоту на найм иностранных пилотов

В России сократили квоту на найм иностранных командиров воздушных судов. Соответствующее постановление подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.

Согласно постановлению, теперь авиакомпании имеют право нанимать на должность командиров самолетов до 100 иностранцев в год, пишет ТАСС.

Ранее перевозчики могли нанимать 200 иностранных пилотов в год. Иностранцев авиакомпаниям разрешено брать на работу с 2014 года. По закону, перевозчик мог заключить с иностранным пилотом контракт на пять лет. Совокупно в течение пяти лет авиакомпании имели право нанять до 1000 таких пилотов. Квота распределяется ежегодно.

О планах сократить квоту авиакомпаний на трудоустройство иностранцев пилотами с 210 до 100 человек Министерство транспорта сообщило в прошлом году.