Путин пообещал поддерживать Псковскую область

Президент Владимир Путин пообещал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову оказывать поддержку региону, и выразил надежду, что областная команда будет активно работать для решения поставленных задач.

Ведерников в режиме видеоконференции рассказал президенту об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Также были рассмотрены вопросы поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

В частности, глава Псковской области попросил поручить правительству выделить в 2021 году региону около 500 млн рублей на оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием, а также предусмотреть иную дополнительную финансовую помощь региону и дать поручение выделить средства на модернизацию объектов социальной инфраструктуры приграничных территорий.

«Псковская область – дотационный регион, поэтому в период борьбы с коронавирусной инфекцией для нас крайне важно сохранить баланс по двум направлениям. Первое, конечно, это сохранение здоровья и жизни населения, и второе – полноценное функционирование региональной экономики. На сегодня нам это удается, и во многом это, конечно, благодаря вашей прямой поддержке по наиболее важным направлениям», – сказал Ведерников в рамках встречи.

Глава государства пообещал поддержку в дальнейшем. «Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом», – отметил Путин.

В сентябре Ведерников попросил у президента Владимира Путина содействия в создании учебно-лабораторного корпуса, который позволит уменьшить дефицит врачей в регионе.