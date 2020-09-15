Псковский губернатор представил Путину план уменьшения дефицита медиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил у президента Владимира Путина содействия в создании учебно-лабораторного корпуса, который позволит уменьшить дефицит врачей в регионе.

Объясняя необходимость строительства учреждения, Ведерников сказал, что дефицит медицинских кадров в регионе составляет 52%, притом что в штате больниц нет свободных мест и на некоторые вакансии был конкурс среди специалистов, передает РИА «Новости».

«Для решения проблем нехватки медицинских кадров мы планируем с (главой Минобрнауки) Валерием Николаевичем Фальковым обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой о выделении в 2021 году средств на проектирование и строительство учебно-лабораторного корпуса Псковского государственного университета», – сказал губернатор.

По его словам, власти региона уже провели переговоры с Минобороны.

«Они готовы предоставить земельный участок, если будет поручение, готовы построить этот корпус», – рассказал Ведерников.

Во вторник Путин в формате видеоконфиренции открыл два новых медицинских центра, построенных силами Минобороны в Псковской области. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу составить список военнослужащих, занимавшихся строительством медцентров, чтобы их наградить.