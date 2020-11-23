Московская биржа открылась ростом 23 ноября 2020, 10:19 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник вырос на 1% – до 3080 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 1,2% – до 1278 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

