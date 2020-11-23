В Республиканской партии призвали Трампа начать процесс передачи полномочий Байдену

Администрации президента США Дональда Трампа следует начать процесс передачи полномочий Джо Байдену, заявила сенатор-республиканец от штата Аляска Лиза Мурковски.

«Пора начать полный и официальный процесс передачи [власти]», – передает ее слова РИА «Новости».

Мурковски добавила, что у Трампа была возможность оспорить результаты выборов, и суды до сих пор признавали его требования несостоятельными. Сенатор также отметила, что попытки давления на законодателей штатов ради изменения результатов выборов являются «беспрецедентными и противоречащими демократическому процессу».

Американские СМИ ранее подсчитали, сколько раз избирательный штаб Трампа и его сторонники потерпели поражение, пытаясь оспорить в судах результаты выборов президента США. По данным ABС, что республиканцы как минимум 30 раз потерпели поражение в судах, когда пытались оспорить итоги выборов.

Напомним, предвыборный штат Дональда Трампа в связи с отклонением иска в Пенсильвании о признании недействительными части бюллетеней на всеобщих выборах в США планирует дойти с апелляцией до Верховного суда. Fox News сообщает, что штаб в воскресенье подал апелляцию на решение окружного суда штата.

Трамп выразил уверенность, что имеющихся данных о фальсификациях на прошедших 3 ноября всеобщих выборах достаточно, чтобы изменить результаты голосования в четырех штатах и, как следствие, в США в целом. Его соперник Джозеф Байден от имени США отказался терпеть попытки изменить исход выборов.