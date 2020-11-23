Эксперты предупредили о дефолте десятков российских банков

В течение года с дефолтом и лишением лицензии могут столкнуться до 35 российских банков, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно индексу здоровья сектора финансовых организаций, не менее 12 месяцев потребуется на восстановление прибыли банков, передает РИА «Новости».

«Значение индекса на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска», – отмечается в аналитической работе.

Эксперты утверждают, что в сложившейся обстановке не зафиксировано улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций.

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», – констатировали эксперты.

Банк России в 2018 году отозвал лицензии у 57 организаций, в 2019-м – у 28. В третьем квартале этого года лицензии отозвали у трех банков, еще у шести – по решению акционеров. В октябре глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основной этап расчистки банковского сектора России завершен, в данный момент идет его настройка.