Врачи перечислили распространенные ошибки при сдаче тестов на коронавирус

Перед сдачей тестов на коронавирус рекомендуется не курить, не пить и не сморкаться, рассказали врачи-вирусологи.

«Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», – сказала РБК терапевт, главврач частной клиники Татьяна Романенко.

Она добавила, что это также касается и мазка из зева. Перед тестом пациент не должен есть, полоскать рот антисептическим раствором. Также на результат теста влияет то, когда его сделали. Если после заражения прошло мало времени, то количество вируса может быть низким, и тест не уловит его. В случае, если же человек заболел давно, то тест также может не показать корректный результат, поскольку вируса уже может не быть в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в свою очередь предупредила, что пациент перед сдачей теста должен соблюдать ряд правил. «В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», – сказала она.

Медик пояснила, что ложноотрицательные тесты ставят под сомнение существующую статистику заболеваемости. При этом, по ее словам, тесты на сегодняшний день имеют международные сертификаты, эффективны и проверены на принципах доказательной медицины. «Получается, у трети неправильный забор идет? Тогда тоже дефект получается медицинских работников, которые берут эти анализы», – предположила врач.

Также на результаты теста могут повлиять качество подготовки самих проб, отметил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Он уточнил, что возможность получения 30% тестов с ложноотрицательным результатом – «безобразно высокий результат».

Аграновский пояснил, что вирусная РНК – хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов, чтобы тест показал правильный результат, РНК должна быть целой. «Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей», – объяснил вирусолог, добавив, что загрязнения могут попасть, например, с грязного наконечника дозатора.

Ранее сообщалось, что жителям Москвы начнут отправлять смс-оповещения с результатами теста на коронавирусную инфекцию.