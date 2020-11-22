В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как передает ТАСС, у них «подтвержден диагноз «пневмония». Всего в городе зафиксировано 547138 случаев COVID-19, вылечились 7168 человек. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 8379 человек. Накануне скончались 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Напомним, жителям Москвы начнут отправлять смс-оповещения с результатами теста на коронавирусную инфекцию. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается контролируемой и управляемой. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.