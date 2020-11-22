Меркель призвала к борьбе с насилием немок

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия над женщинами канцлер Германии Ангела Меркель призвала проявить повышенное внимание к этой проблеме.

«Мы никогда не должны смотреть в другую сторону, когда девочкам или женщинам угрожают или над ними даже совершают насилие», – сообщила Меркель в своем видеоподкасте в Twitter.

„Wir durfen niemals wegschauen, wenn Madchen oder Frauen Gewalt angedroht oder gar angetan wird.“ - Kanzlerin #Merkel im Podcast zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. #OrangeTheWorld pic.twitter.com/3UfEudIe0B — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 21, 2020

Также глава правительства Германии призвала граждан не оставаться равнодушными и вступаться за женщин каждый раз, если на их глазах совершаются угрозы или насилие. «Тот, кто совершает насилие, должен понимать, что ему грозит штраф, а жертвы должны знать, что могут получить поддержку», – подчеркнула она.

Меркель назвала «удручающими» результаты исследования, согласно которому в Германии каждая третья женщина не менее одного раза подвергалась психическому или физическому насилию, и каждые 45 минут в стране женщина становится жертвой насилия со стороны сожителя или бывшего партнера.