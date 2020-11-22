Правительство разрешило въезд в Россию семьям иностранных спортсменов

Правительство сняло ограничения на въезд в Россию членов семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничение на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов на фоне коронавируса было отменено в августе, однако это решение не распространялось на членов их семей. «Для этого достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее в Минобрнауки заявили, что иностранных студентов допустят к занятиям в российских университетах только после снятия ограничений на въезд в Россию.