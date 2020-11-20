Вакцину «Спутник V» назвали чрезвычайно эффективной

Третья фаза испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» показывает, что ее эффективность чрезвычайно высока, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

«Та третья фаза, которая идет сейчас, показывает, что эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», – сказала Байбарина на круглом столе «Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней», передает РИА «Новости».

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.