В РСТ сочли нецелесообразным закрытие границы с Турцией из-за заболевших там COVID-19 туристов

Закрытие границ с Турцией вряд ли повлияет на ситуацию с заболеванием коронавирусом в России, потому что это не основной источник распространения инфекции в стране, заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 90 % случаев россияне, у которых по приезду из-за границы был обнаружен коронавирус, вернулись из Турции. Всего после открытия границы страну посетило почти 1,5 млн человек. В связи с этим она предложила обсудить данную проблему и предложить определенные меры в отношении данной страны.

«На самом деле, подавляющее большинство российских туристов едут именно в Турцию, поэтому, конечно, именно там и выявляется большее количество случаев заражения. Тем не менее, это серьезный сигнал Роспотребнадзора, что нужно усиливать меры профилактики как со стороны потребителей (туристов), так и со стороны тех, кто предоставляет эти услуги», – говорит Барзыкин.

Закрытие границ с Турцией, если таковое вообще рассматривается, по мнению эксперта, никак существенно не повлияет на происходящее. Он приводит в пример ситуацию весной текущего года, когда все обязаны были соблюдать режим самоизоляции и границы закрывали, чтобы не привозить COVID-19 в страну. Сейчас же основным источником распространения является несоблюдение гражданами мер, а не активные путешествия, уверен собеседник.

«Закрытие границ с Турцией вряд ли повлияет на ситуацию с заболевшими. И, опять же, у нас отдыхающие за границей по приезду обязаны сдавать тест, поэтому здесь абсолютно все отслеживаются», – считает Барзыкин. При этом он не исключает, что и Турция должна принять меры, раз выявлен повышенный процент заболевших туристов. Там следует делать больше тестов на коронавирусную инфекцию внутри страны, контролировать ношение масок туристами и так далее.

«Нужно убирать настоящую причину распространения. Если мы будем бороться не с той, то просто потратим силы и время. Поэтому я за то, чтобы серьезно отнестись к этим предупреждениям, и чтобы меры были адекватными рискам и опасности, а не просто для того, чтобы отчитаться, что что-то закрыли, запретили и так далее. Тем более, что в Турции уже не август-сентябрь – не высокий сезон», – рассуждает Барзыкин.

По словам собеседника, туристы уже направляются в Объединенные Арабские Эмираты, Танзанию, на Кубу, где сейчас как раз и начинается «высокий сезон». Тем не менее, он отмечает, что в данные страны все равно не направляется такой же большой поток российских туристов, как в Турцию.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью изданию «Интерфаксу» сообщил, что не согласен с тем, что около 90 % российских туристов «привозят болезнь с отдыха». По данным на 30 октября, как заявил уполномоченный, общее число россиян, заболевших коронавирусной инфекцией во время пребывания в стране, составляет всего 326 человек.