В России ввели новый механизм регулирования цен на жизненно важные лекарства

Правительство вводит новый механизм регулирования цен на лекарства, который позволит улучшить доступ к жизненно важным препаратам и одновременно учесть интересы производителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в последнее время некоторые регионы столкнулись с тем, что «перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов есть, а отдельных лекарств из него в аптеках нет».

«Такая ситуация недопустима. Правительством подготовлено постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов», – передает ТАСС слова Мишустина.

Как отметил Мишустин, это позволит обеспечить россиянам «как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам». Речь идет о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться, уточнил он. При этом производители также не могут работать в убыток, добавил премьер.

Напомним, 16 октября Министерство здравоохранения России зарегистрировало предельные отпускные цены на лекарственные препараты от COVID-19.