Синоптики рассказали о предстоящей зиме

Россиян ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. <...> В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он пояснил, что в прошлом году практически всю зиму погоду определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой. Причем они проникали не только в европейскую часть страны, но и за Урал и дальше, в азиатскую часть.

Метеоролог указал, что прогнозы на весь сезон уступают в точности кратковременным оценкам погоды, однако отдельные процессы специалисты все-таки могут успешно предсказывать. В случае с грядущей зимой синоптики предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее.

Напомним, в субботу Вильфанд сообщил, что метеорологи прогнозируют теплую зиму в большинстве регионов России, однако это не исключает и периодических сильных морозов.

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