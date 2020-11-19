Мужчина выстрелил из карабина в несовершеннолетних брата и сестру под Иркутском

Мужчина в Иркутской области подстрелил двух подростков – брата и сестру из карабина, девочка погибла на месте, сообщает следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел 18 ноября в поселке Барлук. Между братом и сестрой возник словесный конфликт, сообщается на сайте ведомства.

«В этот момент из дома вышел хозяин в состоянии алкогольного опьянения и произвел в воздух два выстрела из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга». Затем произвел еще несколько выстрелов в сторону автомобиля, в котором находились подростки. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 17-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением головы», – уточнили в СК.

На данный момент пострадавший юноша «не контактен», пояснили в ведомстве.

22-летнего подозреваемого задержали полицейские на месте преступления. Решается вопрос о заключении его под стражу. Уголовное дело возбудили по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Убийство».

В начале ноября в Петербурге подросток попытался убить свою семью. По версии следствия, сначала подросток на почве личных неприязненных отношений нанес своей шестилетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и плеча, а затем выстрелил из травматического пистолета два раза в голову матери и один раз в сторону отца. Мужчина обезвредил сына, после чего вызвал скорую и полицию. В результате нападения девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована. Позже нападавшему предъявили обвинение.