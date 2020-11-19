В МИД назвали цель создания «акта Родченкова»

Принятый в США так называемый антидопинговый акт Родченкова будет механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями мирового спорта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга в самих США из-под сферы охвата «акта Родченкова» выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги – это и НБА, и НХЛ, НФЛ. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно: создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными США достижениями мирового спорта», – передает ее слова РИА «Новости».

«Таким образом, Вашингтон вновь определил себя главным третейским судьей, на этот раз всего мирового спорта, опять противопоставил экстерриториальные применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам», – заявила Захарова.

Она пояснила, что речь, по сути, идет о появлении подконтрольного только Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований. «И приходится сомневаться, что при принятии решений о его применении американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все уже знаем и видели много раз», – предупредила Захарова.

Законопроект был единогласно принят палатой представителей, а в понедельник принят сенатом, и теперь поступает на подпись президенту США Дональду Трампу.

Он позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. При этом закон не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта. В WADA заявили о способности «закона Родченкова» подорвать антидопинговую систему.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятый сенатом США «закон Родченкова» является попыткой распространить свою юрисдикцию на другие страны, Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность.

Сенатор Алексей Пушков заявил газете ВЗГЛЯД, что это очередная попытка США распространить американское законодательство на весь мир.