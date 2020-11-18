Политолог объяснил необходимость закона об иностранных агентах в России

«Закон об иностранных агентах в России жизненно необходим, «холодная война», особенно по периметру России, в бывших соцстранах идет уже полным ходом», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД венгерский политолог, публицист Ласло Кемени.

«Исходную точку вопроса об иностранном вмешательстве в дела России надо искать в конце 1980-х, когда закончилась холодная война. Тогда руководители СССР думали, что это начало новой эры взаимодействия с Западом, пусть не дружбы, но интеграции в современный мир. На равных», – объяснил эксперт.

Он отметил, что в реальности Запад хотел бы ослабления и подчинения России. «Американцы с конца 80-х годов постепенно вторгались в структуру вашего государства, культуры, экономики, чтобы диктовать, в том числе через НКО свою волю, продвигать свои взгляды и желания. С помощью «мягкой силы» – деятельности, связанной с образованием, правами человека, осуществлялась задача по разделению страны на мелкие куски. Крупные миллиардеры, включая [Джорджа] Сороса, влили в НКО свои капиталы», – сказал Кемени.

Политолог добавил, что с 2000 года России надоело «такое подчиненное существование». «Те проамериканские организации, которые образовались в 90-е годы, стали оппозиционными силами в новой России. С тех пор началась вторая «холодная война», – отметил эксперт.

Поэтому, по словам Кемени, закон об иностранных агентах в России жизненно необходим. «Холодная война», особенно по периметру России, в бывших соцстранах идет уже полным ходом. Для Америки сейчас важно создать подконтрольную зону вокруг России, куда поставляют оружие, где готовят местные армии по лекалам НАТО. Из Германии сейчас США выводят войска, но не отравляются домой, а передислоцируют в Польшу», – отметил политолог.



«России необходимо сохранить себя в условиях этого беспрецедентного противостояния. Это диктуют и поправки в вашу Конституцию, где есть важнейшая – о том, что международное право не может превалировать над российским. Россия заявляет о том, что она больше не готова терпеть у себя никаких заокеанских учителей», – заключил Кемени.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование.

Кроме того, предлагалось приравнять некоммерческие организации с иностранным финансированием на политическую деятельность, не имеющим юридической регистрации, к иноагентам.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа.

Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – пояснил эксперт.