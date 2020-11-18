Воевавший за ВСУ российский актер Пашинин тайно женился

Актер Анатолий Пашинин, сбежавший из России, чтобы воевать в Донбассе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), тайно женился на украинке.

О свадьбе Пашинин объявил в своем Facebook. Избранницей актера стала юрист одной из местных кинокомпаний Леся Задесенец.

«Моя божественная Леся, оказав мне высокую честь, приняла мое предложение руки и сердца и стала моей супругой! (...) Украина, за щедрую награду, благодарствуй!» – написал он.

По данным СМИ, торжество молодожены отметили в Чернигове – на малой родине невесты.

Для Задесенец это уже второй брак, в то время как Пашинин до этого официально не был женат. У женщины растет дочь Саша от первого мужа, передает «Московский комсомолец».

Напомним, в августе 2017 года Пашинин, снимавшийся в сериале «Грозовые ворота», фильмах «Адмирал», «Мы из будущего», подтвердил свое вступление в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора*» (организация, запрещенная в России – прим. ВЗГЛЯД).

Позже он рассказывал, что вынужден разгребать снег и колоть дрова, чтобы «подзаработать 500 гривен». При этом позже его директор Юлия Павлова заявляла, что у Пашинина нет проблем с работой.

В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит». Пашинин рассказывал, что ему нравится участвовать в боевых действиях, и признавался, что стрелять не умеет, а при виде противника «хотел бы в него попасть». Артист критиковал ВСУ за «крепостные советские порядки», а украинцев сравнивал с папуасами.