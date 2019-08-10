Прояснились слухи о нищенствовании на Украине воевавшего за ВСУ актера Пашинина

Директор воевавшего в рядах киевских националистов в Донбассе актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова отреагировала на слухи о том, что у артиста проблемы со съемками на Украине.

В комментарии телеканалу «Звезда» она заявила, что у Пашинина нет проблем с работой. По ее словам, актеру на Украине «есть чем заниматься», он получает разные предложения о съемках.

«Он прекрасно снимается и в «Беларусьфильме», – отметила Павлова.

Ранее российский актер Сергей Марочкин сообщил, что Пашинин остался на Украине без денег и был вынужден стать разнорабочим. Он рассказывал, что актер работал дворником и давал интервью за еду.

По словам Марочкина, с Пашининым на Украине произошел скандал: его утвердили на роль в одном из проектов, но съемки сорвались «из-за его длинного языка» – якобы он заявил киевским СМИ, что на Украине нет кино и он был бы рад вернуться к работе в России.

Сам Пашинин рассказывал, что вынужден разгребать снег и колоть дрова, чтобы «подзаработать 500 гривен».

Напомним, в августе 2017 года Пашинин, снимавшийся в сериале «Грозовые ворота», фильмах «Адмирал», «Мы из будущего», подтвердил свое вступление в добровольческий батальон, созданный на основе «Правого сектора*» (запрещен в России).

В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе «не выполняет долг», а «кайф ловит». Пашинин рассказывал, что ему нравится участвовать в боевых действиях, и признавался, что стрелять не умеет, а при виде противника «хотел бы в него попасть». Артист критиковал ВСУ за «крепостные советские порядки», а украинцев сравнивал с папуасами.