Трамп выгнал главу Агентства по кибербезопасности США за слова о выборах

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что уволил руководителя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Кристофера Кребса.

Трамп назвал «крайне недостоверными» заявления Кребса о «безопасности на выборах 2020 года». По словам президента США, в ходе выборов наблюдались «массовые нарушения и мошенничество, в том числе голосование умерших людей», «позднее голосование». Кроме того, «наблюдатели не допускались на избирательные участки», возникали «сбои» в «машинах для голосования, которые отдавали голоса за Трампа Байдену», заявил президент США.

В связи с этим Кребс «уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре». Как заявил Трамп, единственным аспектом безопасности выборов оказалась невозможность иностранного вмешательства. Трамп назвал это заслугой своей администрации, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах. Агентство по кибербезопасности запустило во время выборов сайт для опровержения дезинформации. На сайте говорилось, что утверждения о причастности Демократической партии США к массовым фальсификациям являются ложными.

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