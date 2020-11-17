Минск приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека

Белоруссия не видит смысла продолжать с Евросоюзом (ЕС) диалог по правам человека, приостанавливает его, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Макей заявил по итогам совещания у президента Белоруссии Александр Лукашенко, что «мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов», однако Минск видит, что «эти вопросы абсолютно политизированы», передает газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог», – сказал он.

Ранее Еврокомиссия внесла предложение о введении режима санкций за нарушения прав человека в любой стране мира.

Вместе с тем ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Позже стало известно, что в случае введения Белоруссией ответных санкций к ним присоединится Россия.