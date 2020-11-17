На детской площадке в Москве взорвалась бочка с клеем

В Москве на детской площадке разорвало бочку с клеем, которую разогревали для ремонтных работ, пострадал рабочий, сообщил представитель экстренных служб города.

«Несчастный случай произошел при проведении ремонтных работ на детской площадке вблизи дома №31 на улице Рождественская», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он уточнил, что во время разогрева бочки произошел хлопок, при котором пострадал рабочий. Обстоятельства произошедшего и состояние мужчины уточняются.

В августе в результате взрыва заводе «Форес» в городе Асбест Свердловской области пострадали два человека. В МВД сообщали, что, по предварительным данным, рабочие превысили лимит функционирования спецоборудования, в результате чего образовалось высокое давление в закрытой емкости с последующим мощным хлопком.