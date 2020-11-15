Рестораны на Арбате и в «Москве-Сити» проверили на соблюдение запрета работы ночью Историческое здание середины XX века загорелось в Москве 15 ноября 2020, 18:43 Текст: Александра Юдина

Историческое здание середины XX века постройки загорелось на Большой Дорогомиловской улице в Москве, огонь распространяется по кровле, сообщили в экстренных службах. «На Большой Дорогомиловской, 4 горит дом постройки 1955 года, созданный архитектором И. А. Французом. Горит строительный мусор и стройматериалы. Огонь распространяется по кровле здания», – передает источник ТАСС. Напомним, в июне прошлого года в центре Москвы загорелось историческое здание, до этого в столице загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.

