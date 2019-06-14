Историческое здание загорелось в центре Москвы

В Москве на улице Пречистенка загорелось историческое здание, данных о пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб.

Источник сообщил, что в Москве «горит крыша исторического здания по адресу: Пречистенка, 36, стр. 1 – на 200 кв. метрах», в данный момент «идет тушение, о пострадавших не сообщалось», передает РИА «Новости».

В то же время сообщается, что пожарным уже удалось сбить огонь с крыши, открытое горение потушено, тлеющие конструкции проливают водой, чтобы не допустить повторного возгорания.

При этом огонь под крышей еще не потушен, оттуда идет сильный дым. Часть стены горящего здания обвалилась.

На месте работают около десятка пожарных машин, дежурит карета скорой помощи и автомобиль «Мосгаза». О масштабах пожара свидетельствует тот факт, что огонь тушат 42 человека при 12 единицах техники, рассказали в пресс-службе ГУМЧС по Москве.

Также прибыл начальник столичного главка МЧС Илья Денисов, он руководит тушением пожара.

Другой источник в экстренных службах сообщил, что пожару присвоен второй, повышенный ранг сложности, передает ТАСС.

Движение от Зубовской площади до Кропоткинского переулка полностью перекрыли из-за данного инцидента.

В столичном управлении МЧС обратились к автовладельцам с просьбой по возможности объезжать улицу Пречистенка из-за проводимых там аварийно-спасательных работ. Ведомство призвало выбирать заранее пути объезда, чтобы не создавать помехи работающей и прибывающей пожарно-спасательной технике.

Ранее в Москве загорелся музейный комплекс Измайловского кремля.