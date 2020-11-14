Саакашвили призвал полицию Грузии к неповиновению властям

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оскорбил грузинскую полицию и призвал ее к неповиновению властям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если у вас есть матери, то вам должно быть стыдно за исполнение приказов. Как вас так унизили!», – обратился Саакашвили к сотрудникам МВД Грузии и параллельно призвал своих сторонников выходить на акции неповиновения.

По его словам, необходимо «создавать проблемы» государственным учреждениям и ведомствам, «блокировать» их.

Экс-президент также сказал, что нельзя допустить работу парламента Грузии, избранного 31 октября.

«Шевелите руками!», – призвал Саакашвили сторонников.

Представитель правящей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани заявил в ответ, что «Саакашвили показал свое истинное лицо – он думает не о народе, а о своих узкопартийных интересах».

В субботу оппозиционеры собираются снова протестовать на проспекте Руставели в Тбилиси, хотя международное сообщество признало выборы конкурентными и свободными.

Ранее исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.