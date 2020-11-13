Пашинян: Решение по Карабаху принималось в критической ситуации на поле боя

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если бы военные действия в Нагорном Карабахе не были остановлены, под угрозой окружении оказались бы 30 тыс. армянских военных.

Пашинян указал, что решение по совместному заявлению о Карабахе не обсуждалось, так как его надо было принять оперативно, в критической ситуации на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на Общественное телевидение.

«Краеугольным фактором для подписания соглашения была констатация факта, что Степанакерт остался незащищенным после падения Шуши, и если бы война не была остановлена в течение часов, пали бы Степанакерт, затем Аскеран, Мартакерт и от 20 до 30 тысяч наших военных оказались бы в окружении», – сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

По его словам, эти цифры разнятся в зависимости от сценариев. «И эти войска не могли бы влиять на ситуацию, так как к ним заходили с тыла», – отметил премьер.

Он также заявил, что жители Карабаха смогут ездить в Армению и обратно по транспортному коридору, безопасность которого обеспечивают российские миротворцы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число жертв конфликта в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, ранены более 8 тыс. человек.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.