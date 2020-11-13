Путин озвучил число жертв карабахского конфликта

Число жертв конфликта в Нагорном Карабахе превысило 4 тыс. человек, ранены более 8 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в этом регионе.

«В районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы. Сейчас нам об этом было доложено. Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тыс. человек, ранено свыше 8 тыс. человек, количество беженцев действительно по разным данным исчисляется десятками тысяч. Разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты», – приводит слова президента РИА «Новости».

При этом Путин выразил надежду, что слово «конфликт» больше не будет применяться для описания ситуации в Нагорном Карабахе. «Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание – нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», – сказал Путин, говоря о гуманитарной проблеме региона, передает ТАСС.

Российский лидер также сообщил, что поручил главе МИД Сергею Лаврову уведомить партнеров по ОБСЕ и другие международные организации о ситуации с Карабахом. Лавров в свою очередь пояснил, что Москва уже проинформировала США и Францию о договоренностях по Карабаху.

В то же время на совещании президент также попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о возможности оказания дополнительной помощи населению в Нагорном Карабахе.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в субботу планируется завершить размещение восьми постов российских миротворцев в зоне ответственности «Юг». «Завершаем развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг». Еще одно подразделение миротворцев будет дислоцироваться на севере Нагорного Карабаха. Завтра планируется размещение еще восьми постов в данной зоне», – сказал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что в Карабахе нарастает проблема гуманитарного характера, есть проблемы с транспортировкой и возвращением беженцев.

Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, сказал, что погранслужба разместила пять дополнительных постов, два из которых находятся на границе с Ираном. «Федеральная служба безопасности на базе Пограничного управления ФСБ в республике Армения развернула пять дополнительных пограничных постов», – сказал он на совещании.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.