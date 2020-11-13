Эксперт: Потребность в изменении порога муниципального фильтра сохраняется

«Муниципальный фильтр важно сохранить в связи с тем, что он обеспечивает коммуникацию между муниципальной и вышестоящей властью», – заявил профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой поручил вернуться к решению вопроса о снижении так называемого «муниципального фильтра» на выборах глав регионов.

«В Самарской области снижение муниципального фильтра с 7 до 5% стимулировало партийную активность. В выборах последних крупных кампаний принимали участие представители различных политических партий. На местном уровне они начали более активно проводить свою деятельность и выдвигать своих кандидатов. Муниципальный фильтр важно сохранить в связи с тем, что он обеспечивает коммуникацию между муниципальной и вышестоящей властью. Муниципальные депутаты и главы несут определенную ответственность за кандидатов, которых поддерживают. Они должны отбирать достойных людей, а не только тех, которых кому они отдадут предпочтение из собственного интереса. Важно, чтобы претенденты во власть были отражением интереса населения», – отметил Полянский.

Эксперт подчеркнул, что любые средства, которые используются для контроля процессов выдвижения кандидатов, имеют разносторонний эффект. «В частности, муниципальный фильтр имеет два ключевых аспекта. Он создает предпосылки отбора лиц для участия в выборах, обладающих необходимыми качествами с учётом профессиональной деятельности, уважения к праву и государственности. Так, например, баллотирующиеся лица не должны быть судимы и так далее. Кандидат должен быть не случайным человеком, а тем представителем, который заслужил определенное признание в обществе или хотя бы у отдельной социально значимой группы. Вместе с тем, муниципальный фильтр – это специальный институт, обеспечивающий повышение качества субъектов, претендующих на осуществление власти. Есть образное изречение: важно не допустить ситуации, чтобы во власти оказались все «городские сумасшедшие». В данном контексте проверяется серьёзность политических и социальных намерений кандидата», – пояснил профессор.

«Вторая составляющая назначения данного средства контроля – это стимулирование политических партий, движений, общественных объединений готовить соответствующих кандидатов на замещаемые должности по выборам. Партии должны заботиться о том, чтобы их политический статус обеспечивал партийное влияние на власть через их кандидатов, будущих депутатов. Они должны стремиться к тому, чтобы на местном уровне их представители, прежде всего, завоевали авторитет среди избирателей, имели свой электорат. Также партии должны понимать, что они, по сути дела, осуществляют политическую тренировку, когда пытаются участвовать в выборах на местном уровне, в муниципалитетах», – заявил Полянский.

По словам эксперта, «если бы они формировали свой пул депутатов в муниципалитетах, то эти же депутаты и поддержали бы их кандидатуру на следующем уровне публичной власти». «Но, в большинстве своём, они руководствуются другим. Есть много политических партий, которые не обладают необходимым организационным, политическим и финансовым ресурсом. И тем более ресурсом социальной поддержки. На бумаге они есть, но фактически не работают. Хотя должны заниматься работой с электоратом», – отметил он.

Полянский объяснил, что муниципальный фильтр, имеющий свои исторические корни, в целом носит позитивное значение. «Да, по итогу отбор пройдут только ряд партий, однако будет точно известно, что они обладают своей социальной основой. Если они ее не имеют, тогда чьи интересы выражают? На мой взгляд, до настоящего времени ещё сохраняется потребность в изменении порога муниципального фильтра, реформирование его не исключено и вполне возможно. Однако пока оптимального решения еще не найдено», – поделился эксперт.

Он добавил, что руководители партий и актив должны понимать, что стремление во власть – «это не для каждого, а только для тех, кто сформировался в качестве политического лидера, пусть изначально и социального». Полянский заключил, что если отменить муниципальный фильтр совсем, то выборы как инструмент проведения воли избирателей превратятся в профанацию.