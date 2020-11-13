Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи снижался на 0,62% и достигал отметки 3007,16 пункта, а индекс РТС опускался на 1,11%, до 1224,72 пункта.

К 10.10 индекс Мосбиржи находился на уровне 2995,3 пункта (-1,01%). Индекс РТС торговался на отметке 1218,52 пункта (-1,61%), передает ТАСС.