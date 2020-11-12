Эксперты ОП обсудили избирательную кампанию в США

На площадке Общественной палаты России российские и американские эксперты проанализировали завершившуюся избирательную кампанию в США. Собравшиеся обсудили тему досрочного и дистанционного голосования на выборах, роль СМИ в итоговом результате и работу наблюдателей.

Председатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев высказал ряд вопросов, которые возникли по итогам выборов. В частности, он отметил несовершенство системы выборов. Эксперт аргументировал это тем, что на выборах в США может победить кандидат, не набравший большинства голосов, передает РИА «Новости».

«У нас многие считают, что когда так происходит, это вообще не дает права избирательной системе называться демократической. Но мы прекрасно понимаем, что у американского народа есть право решать, кто выиграл, с помощью любых способов подсчета. Но насколько это является демократическим – это у нас вызывает вопросы», – сказал Григорьев.

Также эксперт отметил неравные условия конкуренции разных кандидатов, а система выборщиков вызывает много вопросов является архаичной. «Мы понимаем, что в выборах американского президента участвуют много людей, представители разных партий. И мы видим, что некоторые участвуют в дебатах, некоторые нет, некоторых показывают в СМИ, некоторых – нет. У нас в России такого нет. Поскольку на государственных телевизионных каналах время распределяется каждому из кандидатов и каждый может высказаться», – отметил Григорьев.

Кроме того, первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич отметил, что все большую роль в итогах выборов США играют средства массовой информации. Эксперт напомнил, что практически четыре года крупнейшие телеканалы работали против действующего президента. «Даже сейчас, когда результаты не объявлены, через СМИ американскому обществу и международному сообществу навязывают Байдена в качестве однозначного и абсолютного победителя. Хотя пока идет и подсчет, и пересчет, официальные результаты не подведены, но зомбирование общества продолжается», – сказал Малькевич.

Наряду с этим Александр Малькевич высказался о том, что одну из важнейших ролей на этих выборах сыграли крупные IT-компании. По его мнению, социальные сети активно занимались манипулированием мнением избирателей. «Мы видели чудовищную цензуру на площадках популярнейших социальных платформ. И подтвердились опасения, которые высказывала Россия. Мы выходили с предложением всем странам вместе объединиться для того, чтобы поставить на место руководство этих IT-корпораций. Потому что правила модерации контента и правила цензурирования непрозрачны», – отметил Малькевич.

В свою очередь член Общественной палаты России Мария Бутина рассказала о том, что в США количество наблюдателей на выборах было абсолютно недостаточным. Она высказала мнение, что институт международных наблюдателей нуждается в реформе. «Если посмотреть, при всех ограничениях, связанных с пандемией, то получается разница в количестве наблюдателей с президентскими выборами в России в 2018 году в десять раз. То есть у нас в десять раз было больше международных наблюдателей, чем сейчас в США», – подчеркнула Бутина.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.