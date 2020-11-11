На Камчатке закупят спецтехнику для лесов на 460 млн рублей

Лесоохранные предприятия на Камчатке в 2021 году получат порядка 460 млн рублей на развитие и закупку специализированной техники, половина средств из этой суммы выделяется из федерального бюджета по нацпроекту «Экология», сообщило правительство региона.

«В следующем году на развитие лесного хозяйства в Камчатском крае будет выделено 460 млн рублей. Из них 252 млн – из федерального бюджета и 208 из краевого. Благодаря реализации государственной программы Камчатского края «Развитие лесного хозяйства» планируется сокращение количества лесных пожаров и площади, пройденной лесными пожарами, снижение причиненного ущерба от лесных пожаров, а также повышение эффективности государственного лесного и пожарного надзора в лесах», – цитирует сообщение ТАСС.

По данным пресс-службы правительства Камчатского края, в 2020 году по нацпроекту «Экология» региону было выделено почти 27 млн рублей на закупку специализированной техники. На эти средства закуплены три автомобиля «Урал», модульные прицепы, водосливные устройства, зажигательные аппараты, установки высокого давления, а также емкости для тушения пожаров, квадрокоптеры. Благодаря новой технике предприятие стало более оперативно реагировать на пожары в лесной зоне.

«Экология» – один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.