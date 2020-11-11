Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ

Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного в России «Исламского государства*» из числа заключенных лагеря «Эль-Холь» для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований, заявил глава российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

«С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ*, содержащихся в «Эль-Холе», – передает РИА «Новости» слова Мизинцева на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

По его словам, под руководством американских инструкторов эти люди проходят двухмесячный курс специальной подготовки.

«Тем, кто извлекает выгоду из подобной ситуации, неплохо осознать мудрость арабской пословицы: «Кто посеет ветер – пожнет бурю», – добавил Мизинцев.

В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные – «Рукбан» и «Эль Холь», с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске.